Nel testo di Niente di Ultimo smarrimento e riflessioni dopo un amore finito (Di venerdì 15 ottobre 2021) Da oggi è disponibile in radio e negli store digitali Niente di Ultimo, il nuovo singolo che anticipa l'album Solo. Racconta di una storia d'amore finita, di lunghi abbracci che non trasmettono più Niente e della necessità di allontanarsi dalla persona amata, ricordando una serie di momenti trascorsi insieme e le sensazioni che restano nel cuore del cantautore. Ultimo richiama alla mente i momenti già difficili della storia appena conclusa, ma anche questi positivi. Il tutto associato alle emozioni e alle sensazioni che gli hanno lasciato addosso. Niente di Ultimo parte dallo smarrimento. Non sa più dove andare, prova ad urlare ma non ha voce. Gli viene detto che si può ricominciare ma manca la voglia di rimettersi in gioco.

