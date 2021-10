Mondiali 2022 | poker Brasile contro Uruguay | Neymar in gol

Advertising

Eurosport_IT : Lunedì 18 l'Italia salirà al 4° posto superando l'Inghilterra ???????? Scopri di più: - CB_Ignoranza : ? 8 vittorie su 8 partite ? 27 gol fatti ? 0 subiti La Danimarca si qualifica con stile ai Mondiali del 2022. Ques… - SalvaFollia : RT @perchetendenza: 'Lautaro': Perché ha segnato il gol che ha permesso all'Argentina di battere 1-0 il Perù nella gara valida per le quali… - gxallavichx : RT @perchetendenza: 'Lautaro': Perché ha segnato il gol che ha permesso all'Argentina di battere 1-0 il Perù nella gara valida per le quali… - perchetendenza : 'Lautaro': Perché ha segnato il gol che ha permesso all'Argentina di battere 1-0 il Perù nella gara valida per le q… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

Battendo 4 - 1 l'Uruguay il Brasile ha quasi matematicamente prenotato il suo posto per le finali deidi Qatar. Neymar ha violato per primo la rete avversaria (10') e poi è stato Rafinha a segnare una doppietta (18', 58'). Luis Suarez (77') ha messo in rete il gol della consolazione dell'...Stavolta è Leo Messi ad accendere la polemica, dopo la gara tra Argentina e Perù valida per le qualificazioni aiin Qatar . Anche se l'Albiceleste ha portato a casa la vittoria grazie ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 8° giornata di Serie A: Ospina tra i pali; in avanti Osimhen, Vlahovic e Berardi ...Si aggiunge un altro problema per i mondiali di Qatar 2022, con i giocatori che arriveranno in Medio oriente una settimana prima dell'inizio ...