Masters 1000 Indian Wells 2021 | Fabio Fognini e Lorenzo Sonego eliminati ai quarti di finale in doppio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Con l’eliminazione aididel torneo didi(che, nel frattempo, si è cancellato da Anversa facendo entrareMusetti) esono terminate le presenze italiane aldi. Il duo azzurro è stato sconfitto dalle teste di serie numero 8, il croato Ivan Dodig e il brasiliano Marcelo Melo, per 6-4 4-6 10-8: i due vincitori sfideranno in semil’australiano John Peers e lo slovacco Filip Polasek. Il primo set risulta sostanzialmente dominato, anche più che nel punteggio, da Dodig e Melo, che hanno già sull’1-2 e sul 2-3 in proprio favore sei chance complessive di allungare. Riescono nell’obiettivo ...

Norrie - Dimitrov è la prima semifinale di Indian Wells , penultimodella stagione, in corso sul cemento della California. Il britannico, numero 26 del mondo, ha dominato l'argentino Diego Schwartzman (11 del seeding), a cui ha lasciato la miseria di due ...Grigor Dimitrov sfiderà Cameron Norrie nella semifinale della parte alta del tabellone aldi Indian Wells. Dopo aver eliminato il campione in carica dello US Open Daniil Medvedev, il bulgaro ha superato in rimonta 36 64 76(2) Hubert Hurkacz raggiungendo così le 100 vittorie in ...Sono Grigor Dimitrov e Cameron Norrie i primi semifinalisti del Masters 1000 di Indian Wells. Il bulgaro conquista la sua centesima vittoria in un 1000, superando in tre set il polacco Hubert Hurkacz, ...Grigor Dimitrov ritorna in semifinale in un Masters 1000. Hurkacz rimane dietro a Ruud nella corsa alle Nitto ATP Finals ...