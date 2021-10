Malattie rare, Macchia (Ossfor): "Board regionali su modello Pdta per rachitismo ipofosfatemico" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "In ogni regione abbiamo costruito un Board composto da clinici di riferimento, rappresentanti delle Regioni, coordinatori regionali per le Malattie rare, rappresentanti della farmaceutica regionale e ospedaliera e associazioni di pazienti, che si sono confrontati sul modello Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) di Ossfor (Osservatorio farmaci orfani) applicato al rachitismo ipofosfatemico. Abbiamo immaginato di applicarlo all'ipofosfatemia X-linked perché è una malattia rara, ma non eccessivamente; è inoltre una malattia estremamente complessa e multidisciplinare, con una presa in carico molto complicata poiché ha uno sviluppo pediatrico e un'evoluzione adulta. Ci sembrava quindi un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "In ogni regione abbiamo costruito uncomposto da clinici di riferimento, rappresentanti delle Regioni, coordinatoriper le, rappresentanti della farmaceutica regionale e ospedaliera e associazioni di pazienti, che si sono confrontati sul(Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) di(Osservatorio farmaci orfani) applicato al. Abbiamo immaginato di applicarlo all'ipofosfatemia X-linked perché è una malattia rara, ma non eccessivamente; è inoltre una malattia estremamente complessa e multidisciplinare, con una presa in carico molto complicata poiché ha uno sviluppo pediatrico e un'evoluzione adulta. Ci sembrava quindi un ...

