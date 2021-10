Le proteste contro il Green Pass non hanno causato i disagi che si temevano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel primo giorno di certificato obbligatorio per i lavoratori, il porto di Trieste non è stato bloccato e non ci sono stati episodi di violenza Leggi su ilpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel primo giorno di certificato obbligatorio per i lavoratori, il porto di Trieste non è stato bloccato e non ci sono stati episodi di violenza

Advertising

Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - fanpage : I portuali di Trieste non arretrano, la protesta rischia di estendersi anche al porto di Genova - mattino5 : 'Il vaccino è il passaporto per la libertà: o questo lo capisce anche lo 0,0001% che in questo momento protesta là… - Giusepp70181573 : RT @Kapparar1: Se non capisci il motivo delle proteste contro il GreenPass è perché molto probabilmente sei nato schiavo e vigliacco nell'a… - CNike60 : RT @pbecchi: È in atto il tentativo di minimizzare le proteste dei lavoratori contro il green pass. Eppure anche se i sondaggi non lo dicon… -