Juventus | Marchisio | “Chiesa non ancora un campione Dybala leader già in passato”

Leggi su tuttojuve24

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il difficile inizio di stagione dellaClaudio, durante la presentazione della sua partnership con Red ha avuto modo di parlare die, in particolare, del complicato inizio di questa stagione e del paragone con l’annata 2015/16. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: LEGGI ANCHE: Calciomercato, via Kulusevski per far spazio ad un big “Fare paragoni con ilè sempre complicato, anche perché l’unica cosa che conta è il presente. L’inizio di stagione dellaè stato certamente complicato, ci sono state assenze importanti e qualche problema a livello di gioco e risultati. Ora sembra che stiano diventando il, visti gli ultimi match in Serie A e in Champions. Penso che la squadra e i giocatori abbiano ...