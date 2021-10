Imprese: da Regione Lombardia 3,5 mln per progetti economia circolare (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Sono 50 le Imprese lombarde che beneficeranno di 3,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Lombardia attraverso il 'Bando di sostegno alle mpmi per l'innovazione delle filiere di economia circolare in Lombardia - Edizione 2021', realizzato in collaborazione con Unioncamere Lombardia e con le Camere di Commercio lombarde nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività sottoscritto con il Sistema camerale lombardo. Il bando punta a promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di economia circolare, rendendo possibile la simbiosi industriale, anche ai fini della ripresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Sono 50 lelombarde che beneficeranno di 3,5 milioni di euro messi a disposizione dallaattraverso il 'Bando di sostegno alle mpmi per l'innovazione delle filiere diin- Edizione 2021', realizzato in collaborazione con Unioncameree con le Camere di Commercio lombarde nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività sottoscritto con il Sistema camerale lombardo. Il bando punta a promuovere e riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai mercati in ottica di, rendendo possibile la simbiosi industriale, anche ai fini della ripresa ...

