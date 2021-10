Immobile e Dzeko | Lazio - Inter è una sfida tra bomber | chi il migliore?

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Sei gol a testa in questo avvio di campionato ed un ruolo decisivo per le sorti delle rispettive squadre: all'Olimpico testa - testa tra due degli attaccanti più forti della Serie ...

Il grande punto di domanda è la condizione di: se la Lazio dovesse scendere in campo senza ... Viaggi intercontinentali permettendo, dovremmo comunque vedere Lautaro Martinez insieme ain ...Sei gol a testa in questo avvio di campionato ed un ruolo decisivo per le sorti delle rispettive squadre: all'Olimpico testa - testa tra due degli attaccanti più forti della Serie ...Probabili formazioni Lazio Inter, domani 16 ottobre: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Serie A all’Olimpico.Il big match di domenica sera vede i padroni di casa nettamente favoriti, a 1,90 contro il 4,25 del «2». Il tecnico portoghese cercherà di rompere la “maledizio ...