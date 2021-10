Green pass obbligatorio in azienda e ufficio, quanti sono i lavoratori italiani non ancora vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Da venerdì 15 ottobre, il Green pass diventa obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia del settore privato che pubblico. Eppure, secondo gli ultimi dati Gimbe, sono quasi 4 milioni i lavoratori che non sono stati vaccinati, il che rischia di creare il caos tamponi per ottenere la certificazione verde. Da venerdì 15 ottobre il Green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Le nuove regole saranno in vigore per il settore pubblico e privato: per accedere a tutti i gli uffici e a tutte le aziende, ma anche per chi svolge un lavoro autonomo, sarà necessario avere la certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid, oppure un tampone (effettuato 72 ore prima se molecolare, 48 ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 15 ottobre 2021) . Da venerdì 15 ottobre, ildiventaper accedere ai luoghi di lavoro, sia del settore privato che pubblico. Eppure, secondo gli ultimi dati Gimbe,quasi 4 milioni iche nonstati, il che rischia di creare il caos tamponi per ottenere la certificazione verde. Da venerdì 15 ottobre ilsaràsui luoghi di lavoro. Le nuove regole saranno in vigore per il settore pubblico e privato: per accedere a tutti i gli uffici e a tutte le aziende, ma anche per chi svolge un lavoro autonomo, sarà necessario avere la certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid, oppure un tampone (effettuato 72 ore prima se molecolare, 48 ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - francescosianii : @SpudFNVPN stavo solo dicendo che è difficile trovare una persona favorevole al Green pass, ma che si schiera con l… - gael99 : RT @Itsmylifemusic1: E anche Bologna c'è. NO GREEN PASS ???????????? Ci siamo anche noi. -