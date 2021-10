Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo potrebbe abbandonare per problemi di salute (Di venerdì 15 ottobre 2021) A poche ore dall’inizio della diretta del Grande Fratello Vip 6 si parla della possibile uscita dal programma di Manuel Bortuzzo, in quanto il problema della vescica, non lo lascia in pace dall’inizio del programma. Questo potrebbe impedire al giovane di proseguire per potersi curare. Manuel, all’inizio della sua avventura, aveva più volte sottolineato l’importanza di questa esperienza, in quanto voleva dimostrare a se stesso e a tutti gli altri che è in grado di vivere da solo e farcela con le sue forze. Infatti aveva parlato di questo disagio anche con Lulù, quando ancora le cose tra di loro andavano a gonfie vele. Grande Fratello Vip 2021, problemi per Manuel Bortuzzo Il problema di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 ottobre 2021) A poche ore dall’inizio della diretta delVip 6 si parla della possibile uscita dal programma di, in quanto il problema della vescica, non lo lascia in pace dall’inizio del programma. Questoimpedire al giovane di proseguire per potersi curare., all’inizio della sua avventura, aveva più volte sottolineato l’importanza di questa esperienza, in quanto voleva dimostrare a se stesso e a tutti gli altri che è in grado di vivere da solo e farcela con le sue forze. Infatti aveva parlato di questo disagio anche con Lulù, quando ancora le cose tra di loro andavano a gonfie vele.Vip 2021,perIl problema di ...

