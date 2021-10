Gli americani non hanno fiducia nel Congresso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo sondaggio condotto dalla CNN/SSRS mostra che . Il sondaggio rivela infatti che solo il 27% approva l’operato del Congresso, mentre il 73% disapprova. Il sondaggio afferma inoltre che il 55% dichiara che il proprio rappresentante merita la rielezione. Gli americani hanno fiducia nel Congresso? Un sondaggio condotto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un nuovo sondaggio condotto dalla CNN/SSRS mostra che . Il sondaggio rivela infatti che solo il 27% approva l’operato del, mentre il 73% disapprova. Il sondaggio afferma inoltre che il 55% dichiara che il proprio rappresentante merita la rielezione. Glinel? Un sondaggio condotto

Advertising

_Nico_Piro_ : La storia in Afghanistan compie sempre una traiettoria circolare. Gli americani dopo i russi, cambiate le divise in… - Billa42_ : Gli americani non hanno fiducia nel Congresso - Bukaniere : @MarcoStac Ho appena risposto ad una rompicoglioni col banchetto per strada 'Sorry, sorry! Don't speak!' in tutta s… - FornariEmanuela : RT @menteinnovativa: Lo sviluppo cinese sembra impensierire gli americani. Da obiettivi per la produzione agricola e industriale, oggi si s… - paolo_r_2012 : RT @menteinnovativa: Lo sviluppo cinese sembra impensierire gli americani. Da obiettivi per la produzione agricola e industriale, oggi si s… -