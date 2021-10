Genoa, il ds Marroccu risolve il contratto: «Giusto lasciare ora» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa: le parole dell’ex dirigente rossoblù Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa. Il dirigente rossoblù ha risolto oggi il contratto con il Grifone e ha salutato così il club ai microfoni di gianlucadimarzio.com. SALUTO – «Sarò ricordato come l’ultimo dirigente dell’era Preziosi che nel tempo verrà apprezzata sicuramente più che nell’ultimo periodo. Mi sembrava Giusto lasciare ora, sono riconoscente al Genoa e a Preziosi. Faccio un in bocca al lupo sincero alla nuova proprietà». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Francesconon è più il direttore sportivo del: le parole dell’ex dirigente rossoblù Francesconon è più il direttore sportivo del. Il dirigente rossoblù ha risolto oggi ilcon il Grifone e ha salutato così il club ai microfoni di gianlucadimarzio.com. SALUTO – «Sarò ricordato come l’ultimo dirigente dell’era Preziosi che nel tempo verrà apprezzata sicuramente più che nell’ultimo periodo. Mi sembravaora, sono riconoscente ale a Preziosi. Faccio un in bocca al lupo sincero alla nuova proprietà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

