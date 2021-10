Domenica 17 e lunedì 18 ottobre ballottaggio in 65 Comuni: occhi puntati su Roma, Torino e Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo round. Si torna a votare Domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il ballottaggio in 65 Comuni in cui il primo turno non è stato sufficiente per eleggere il sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di Domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. occhi puntati sui tre capoluoghi di Regione: Roma, Torino e Trieste. Al ballottaggio anche 6 capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Il ballottaggio interesserà anche 11 Comuni delle Regioni a statuto speciale, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ma nei centri interessati si andrà alle urne con una settimana di ritardo, il 24 e 25 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo round. Si torna a votare17 e18per ilin 65in cui il primo turno non è stato sufficiente per eleggere il sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23 die dalle 7 alle 15 disui tre capoluoghi di Regione:. Alanche 6 capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. Ilinteresserà anche 11delle Regioni a statuto speciale, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige, ma nei centri interessati si andrà alle urne con una settimana di ritardo, il 24 e 25 ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica lunedì Elezioni Roma, Roberto Gualtieri sicuro di vincere: "Non permetterò che questa città perda l'opportunità di rinascere" Ad aprire il comizio finale di Roberto Gualtieri in piazza del Popolo , che domenica e lunedì sfiderà al ballottaggio Enrico Michetti , era stato Gaetano Manfredi , neo sindaco di Napoli. Manfredi ha ...

Dopo 225mila vaccini Covid chiude il Carrarafiere Ricordo infine che i pazienti con seconda dose Moderna in programma nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dovranno recarsi presso la casa della Salute di Massa (via Bassa Tambura) con i seguenti ...

