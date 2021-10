De Luca annuncia posti di lavoro e sull’epidemia bacchetta i no vax e i no green pass (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Vi confermo che abbiamo in Campania l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati“. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook che aggiunge: “Siamo ad un passo dal superamento dell’epidemia Covid a patto che no vax e no green pass non blocchino tutto“. “Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali“, ha aggiunto. lavoro – Decide di iniziare dalle “buone notizie” e nella sua consueta diretta Fb del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia che “pubblichiamo oggi le graduatorie finali di un concorso per 530 nuovi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Vi confermo che abbiamo in Campania l’80% dei nostri concittadini sopra i 12 anni che ha fatto anche la seconda dose e sono immunizzati“. Così il governatore della Campania, Vincenzo De, in diretta Facebook che aggiunge: “Siamo ad uno dal superamento dell’epidemia Covid a patto che no vax e nonon blocchino tutto“. “Stiamo procedendo alla somministrazione della terza dose e poi dovremo far partire, ma sia già siamo partiti primi in Italia, le vaccinazioni anti influenzali“, ha aggiunto.– Decide di iniziare dalle “buone notizie” e nella sua consueta diretta Fb del venerdì il governatore della Campania, Vincenzo Deche “pubblichiamo oggi le graduatorie finali di un concorso per 530 nuovi ...

Advertising

anteprima24 : ** De Luca annuncia posti di #Lavoro e sull'#Epidemia bacchetta i no vax e i no green pass **… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie De Luca annuncia: 'In Campania l'80% dei cittadini sopra 12 anni è immunizzato -… - CCIAARIVLIG : @ilsecoloxix Dopo “Luca”, Disney annuncia il cortometraggio “Ciao Alberto”… e si torna a Portorosso… - Luca_Luciani72 : RT @metaanto: @mgmaglie @Luca_Luciani72 E oggi #Lamorgese annuncia '' nessuna tolleranza con i cittadini per bene'' Schierati 500 FO...ma… - Luca_zone : RT @fraversion: Mediaset chiude per flop Mystery Land, condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, ma annuncia che verrà riproposto più avanti c… -