Ci ha lasciati l’ultimo partigiano del Sannio: il cordoglio dell’Anpi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato provinciale Anpi del Sannio sui funerali di Giuseppe Crocco, l’ultimo partigiano del Sannio. Di seguito il testo: Nella Chiesa di San Giovanni a Faicchio, si sono svolti i funerali di Giuseppe Crocco, l’ultimo partigiano del Sannio. In un clima di solennità, priva di retorica, tra il silenzio composto di familiari, amici e compaesani, il parroco, Raffaele Liberatore, nel ripercorrere le vicende drammatiche che seguirono l’8 settembre del 1943, ha ricordato la figura di Giuseppe Crocco, riconoscendogli le alte virtù civiche che ne hanno caratterizzato il percorso, la scelta e il ruolo che ebbe nel difendere, a costo di enormi sacrifici, la libertà del popolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del comitato provinciale Anpi delsui funerali di Giuseppe Crocco,del. Di seguito il testo: Nella Chiesa di San Giovanni a Faicchio, si sono svolti i funerali di Giuseppe Crocco,del. In un clima di solennità, priva di retorica, tra il silenzio composto di familiari, amici e compaesani, il parroco, Raffaele Liberatore, nel ripercorrere le vicende drammatiche che seguirono l’8 settembre del 1943, ha ricordato la figura di Giuseppe Crocco, riconoscendogli le alte virtù civiche che ne hanno caratterizzato il percorso, la scelta e il ruolo che ebbe nel difendere, a costo di enormi sacrifici, la libertà del popolo ...

