Barletta | morto un operaio travolto da una pala meccanica

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ennesimosul lavoro in Italia. Luigi Riefolo, undi, è deceduto nel pomeriggio del 15 ottobre investito da unamentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro, azienda che produce fertilizzanti nella zona industriale della città. L’uomo aveva 62 anni e lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia.

Mortale anche l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio nello stabilimento Timac Agro Italia di, azienda che produce fertilizzanti. Luigi Riefolo, barlettano di 62 anni, è...Ancora quattro vittime in diversi incidenti sul lavoro. Un operaio 62enne di, Luigi Riefolo , ènel pomeriggio mentre era al lavoro nello stabilimento Timac Agro nella zona industriale di, investito nel piazzale da una pala meccanica. Il 62enne ...L'operaio Enel stava facendo manutenzione in una cabina di Nerviano. Nella stessa città lombarda, un uomo è caduto da un tetto ...Travolto da una pala meccanica mentre era al lavoro a Barletta, in una azienda che produce fertilizzanti e concimi. Per il 62enne Luigi Riefolo - dipendente di una ditta esterna che stava ...