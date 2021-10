Assalto a Cgil,Meloni:Pd M5s sinistre si scusino con opposizione (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Apprendiamo dalla stampa che sabato scorso a Roma le autorità hanno "permesso" ai manifestanti "di effettuare un percorso dinamico verso i locali della Cgil". Quindi le violenze non sono solo state ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Apprendiamo dalla stampa che sabato scorso a Roma le autorità hanno "permesso" ai manifestanti "di effettuare un percorso dinamico verso i locali della". Quindi le violenze non sono solo state ...

Advertising

lucatelese : Secondo Taormina - che difende Fiore e Castellino - l’assalto alla Cgil è stato autorizzato dalla Lamorgese, andiamo bene. #arena - lauraboldrini : L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in a… - NicolaPorro : ??Era il nostro timore. E lo ha confermato proprio #Lamorgese. Sentite cosa ha detto durante il question time di ogg… - rolistas320 : RT @gualtierieurope: Il vile assalto fascista alla sede #CGIL è gravissimo e senza precedenti. Importante che tutte le forze sociali siano… - ZeniaConfusa : RT @RassegnaZampa: #AssaltoCgil, restano in carcere i 6 arrestati: “#Fiore istiga e organizza, ma non si sporca le mani. #Castellino perico… -