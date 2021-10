Apple Watch Series 7 finalmente in Italia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Arriva oggi nei negozini l’7 presentato lo scorso 14 settembre durante l’evento dell’azienda statunitense. Lo smartè disponibile in due dimensioni: da 41 mm e 45 mm. La caratteristica nuova principale è che il display è quasi il 20% più grande del precedente, nonostante la cassa resti praticamente uguale al6. Con un display così ampio l’esperienza d’uso didiventa ancora migliore: ora tutto è più facile da leggere e da fare grazie alla riduzione delle cornici intorno al quadrante. Tra le novità più interessanti c’è la nuova tecnologia di ricarica del 30% più rapida rispetto a quella di6 e l’autonomia dichiarata è di 18 ore, bastano 8 minuti di ricarica per 8 ore di autonomia. ...

GliSeries 7 non dispongono di una porta diagnostica nascosta al loro interno, ma sfruttano un modulo wireless a 60.5Ghz per il trasferimento dati che consente di risolvere eventuali problemi ...Chi avesse altri dispositivi, inoltre, potrà utilizzarlo per la ricarica wireless Qi di iPhone, AirPods e. Su Amazon ha un prezzo di 219,30 euro per la versione iPad Pro 11 pollici, ...In una nota degli investitori, l’analista Dan Ives ha affermato che probabilmente anche gli AirPods di terza generazione saranno annunciati durante l’evento “Unleashed”. A pochi giorni dall’evento App ...Diamo uno sguardo al nuovo strumento che Apple utilizzerà per effettuare la diagnostica degli Apple Watch Series 7.