"Andate a votare, è in gioco l'avvenire di Roma". L'appello del Cav. ai romani (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lo ripete tre volte: "Domenica o lunedì Andate a votare, Andate a votare, Andate a votare!". Berlusconi si collega in diretta con il comizio di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti in vista del ballottaggio a Roma e lancia il suo appello: "Lo dico a tutti i Romani, comunque abbiano votato al primo turno. Anche ai tantissimi che non sono andati a votare. È in gioco l'avvenire della vostra città, delle vostre famiglie, dei vostri figli e nipoti. La sinistra ha governato Roma per molti anni e voi e le vostre famiglie ne avete pagato e ne state pagando l'incapacità e gli errori. È ora di cambiare". "Potranno tornare in Campidoglio la competenza, la ..."

