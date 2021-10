Ambiente, Arzà: “Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Eliminazione di ogni forma di incentivo collegato all’impiego di biomassa legnosa nei piccoli impianti domestici” e “introduzione di specifici divieti di utilizzo degli stessi quando l’abitazione è comunque servita o servibile da un impianto a gas”. E’ quanto chiede Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, commentando il recente studio dell’European Environmental Bureau, realizzato insieme a Green Transition Denmark, sugli impatti ambientali dell’utilizzo di biomassa legnosa nel settore del riscaldamento domestico, rilanciato dal The Guardian. “Ancora una conferma di quanto da tempo abbiamo evidenziato circa l’impatto negativo per l’Ambiente e la salute umana derivante dall’impiego della biomassa legnosa nei piccoli impianti di riscaldamento ad uso domestico – osserva Arzà – Riteniamo necessario e non più ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Eliminazione di ogni forma di incentivo collegato all’impiego di biomassa legnosa nei piccoli impianti domestici” e “introduzione di specifici divieti di utilizzo degli stessi quando l’abitazione è comunque servita o servibile da un impianto a gas”. E’ quanto chiede Andrea, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, commentando il recente studio dell’European Environmental Bureau, realizzato insieme a Green Transition Denmark, sugli impatti ambientali dell’utilizzo di biomassa legnosa nel settore del riscaldamento domestico, rilanciato dal The Guardian. “Ancora una conferma di quanto da tempo abbiamo evidenziato circa l’impatto negativo per l’e la salute umana derivante dall’impiego della biomassa legnosa nei piccoli impianti di riscaldamento ad uso domestico – osserva– Riteniamo necessario e non più ...

Advertising

AndreaCortiAC : Ambiente, Arzà: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet' - giornaleradiofm : Sostenibilità: Ambiente, Arzà: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet': Roma, 15 ott. (Adnkronos) - 'E… - TV7Benevento : Ambiente, Arzà: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Arzà Ambiente, Arzà: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet' LE ULTIME NOTIZIE Ambiente Ambiente, Arzà: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet' 15 Ottobre 2021 "Eliminazione di ogni forma di incentivo collegato all'impiego di biomassa legnosa nei ...

Mobilità, Arzà: "Industria gas liquefatti può essere di aiuto a transizione ecologica". ... con una significativa ricaduta oltre che sull'ambiente anche sull'industria italiana del settore. Per quanto riguarda il settore del Gnl, Andrea Arzà ha tracciato un'analisi di quelle che sono state ...

Ambiente, Arzà: “Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet” Il Sannio Quotidiano LE ULTIME NOTIZIE: 'Italia interrompa bonus per stufe a legna e pellet' 15 Ottobre 2021 "Eliminazione di ogni forma di incentivo collegato all'impiego di biomassa legnosa nei ...... con una significativa ricaduta oltre che sull'anche sull'industria italiana del settore. Per quanto riguarda il settore del Gnl, Andreaha tracciato un'analisi di quelle che sono state ...