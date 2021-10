Alvise Rigo, da rugbista a concorrente di Ballando con le Stelle (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al via sabato 16 ottobre la nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle, storica trasmissione di RaiUno arrivata ormai alla sua sedicesima edizione. Come ogni anno, al fianco della padrona di casa Milly Carlucci ci sono i giudici, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. A sfidarsi a colpi di coreografie ci sono, naturalmente, 13 personaggi famosi che si esibiranno in coppia con ballerini professionisti. Tra i vip pronti a scendere sulla pista da ballo c’è anche Alvise Rigo, ex rugbista professionista, accompagnato dalla maestra Tove Villfor. Nato il 12 dicembre 1992, fino ai 18 anni Alvise ha vissuto nella sua Venezia, dove si è diplomato al liceo scientifico. Si è poi trasferito a Padova per frequentare il corso di mediazione ... Leggi su diredonna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Al via sabato 16 ottobre la nuova attesissima edizione dicon le, storica trasmissione di RaiUno arrivata ormai alla sua sedicesima edizione. Come ogni anno, al fianco della padrona di casa Milly Carlucci ci sono i giudici, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guglielmo Mariotto. A sfidarsi a colpi di coreografie ci sono, naturalmente, 13 personaggi famosi che si esibiranno in coppia con ballerini professionisti. Tra i vip pronti a scendere sulla pista da ballo c’è anche, exprofessionista, accompagnato dalla maestra Tove Villfor. Nato il 12 dicembre 1992, fino ai 18 anniha vissuto nella sua Venezia, dove si è diplomato al liceo scientifico. Si è poi trasferito a Padova per frequentare il corso di mediazione ...

