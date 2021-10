Abraham, lavoro no stop a Trigoria: 'Spero di farcela per Juve - Roma' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma - "Spero di farcela per Juve - Roma". Così Tammy Abraham ha risposto alla domanda di un tifoso fuori Trigoria, quando stava varcando i cancelli del Fulvio Bernardini. Il centravanti inglese nutre ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021)- "diper". Così Tammyha risposto alla domanda di un tifoso fuori, quando stava varcando i cancelli del Fulvio Bernardini. Il centravanti inglese nutre ...

Advertising

sportli26181512 : Abraham, lavoro no stop a Trigoria: 'Spero di farcela per Juve-Roma': Il centravanti inglese è stato otto ore dentr… - LorenzoFracassa : RT @AliprandiJacopo: ??Tammy #Abraham continua con il suo lavoro riabilitativo, oggi non si è allenato con la squadra. Ore importanti per la… - Goat1nho : RT @AliprandiJacopo: ??Tammy #Abraham continua con il suo lavoro riabilitativo, oggi non si è allenato con la squadra. Ore importanti per la… - ssciavilloCdT : RT @AliprandiJacopo: ??Tammy #Abraham continua con il suo lavoro riabilitativo, oggi non si è allenato con la squadra. Ore importanti per la… - mohamdamine11 : RT @AliprandiJacopo: ??Tammy #Abraham continua con il suo lavoro riabilitativo, oggi non si è allenato con la squadra. Ore importanti per la… -