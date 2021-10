Tutto pronto per The Beatles: Get Back. Rilasciato il trailer ufficiale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutti i fan dei Beatles potranno esultare dalla gioia perché Disney+ ha annunciato un documentario su una delle band più amate di tutti i tempi. Si tratterà di un progetto in esclusiva che userà dei vecchi video inediti per raccontare un percorso ricco di suspense e di sorprese. Il contenuto avrà il titolo di The Beatles: Get Back e sarà diretto dal grande Peter Jackson, vincitore di tre premi Oscar. Il trailer, Rilasciato nelle ultime ore, non potrà non attirare l’attenzione dei fanatici della band. Dal video, si comprende come il progetto sia focalizzato sia sul lavoro musicale dei Beatles che sui rapporti tra i componenti del gruppo. Dai video di Michael Lindsay-Hogg alla docu-serie sui Beatles La docu-serie trae origine da ben 57 ore di filmati girate da Michael ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutti i fan deipotranno esultare dalla gioia perché Disney+ ha annunciato un documentario su una delle band più amate di tutti i tempi. Si tratterà di un progetto in esclusiva che userà dei vecchi video inediti per raccontare un percorso ricco di suspense e di sorprese. Il contenuto avrà il titolo di The: Gete sarà diretto dal grande Peter Jackson, vincitore di tre premi Oscar. Ilnelle ultime ore, non potrà non attirare l’attenzione dei fanatici della band. Dal video, si comprende come il progetto sia focalizzato sia sul lavoro musicale deiche sui rapporti tra i componenti del gruppo. Dai video di Michael Lindsay-Hogg alla docu-serie suiLa docu-serie trae origine da ben 57 ore di filmati girate da Michael ...

Advertising

DPCgov : È tutto pronto! Dal #10ottobre torna la #SettimanadiPC. Un’edizione ricca di iniziative con protagonisti il volonta… - rtl1025 : ?? Tutto pronto per la prima puntata dei #Bootcamp. Voi siete pronti a scoprire quali saranno le prime due squadre d… - Sara_snf : RT @WhitesPhD: Per un paio di mln di +60 che non si vogliono vaccinare, pur con % di vaccinazioni tra le + alte al mondo, Super Mario è pro… - tuttopuntotv : Tutto pronto per The Beatles: Get Back. Rilasciato il trailer ufficiale #DisneyPlus #DisneyPlusStar… - QCanavese : CUORGNE' - Coperte le scritte, trasferito tutto il personale: riaprirà il pronto soccorso? Il Nursind chiede un inc… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto pronto Roko Simic, un sogno chiamato Milan ... che in Italia ha giocato con Inter e soprattutto Milan, con il quale ha vinto tutto, comprese due ... Dopo un breve passaggio in prestito all'FC Liefering, è pronto a stupire, in un club che ha lanciato ...

Educazione ambientale, al via in Toscana VII edizione di "Ri - Creazione" Dopo il grande successo degli anni passati, è tutto pronto per la settima edizione del progetto che anche quest'anno propone agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, percorsi ...

Tutto pronto, o quasi, negli uffici pubblici LA NAZIONE Kessié, addio al Milan: nuovo top club pronto a beffare tutti Kessié ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, ma tutto lascia presagire un addio sempre più probabile. La pista Kessié sarebbe seguita inoltre da Juve e Liverpool… Leggi ...

"Manifesto", tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Loredana Bertè Loredana Bertè: tutto su Manifesto, il nuovo album della cantante. Sarà rilasciato il 5 novembre 2021. Tre duetti con Fedez, J-Ax e Nitro.

... che in Italia ha giocato con Inter e soprattutto Milan, con il quale ha vinto, comprese due ... Dopo un breve passaggio in prestito all'FC Liefering, èa stupire, in un club che ha lanciato ...Dopo il grande successo degli anni passati, èper la settima edizione del progetto che anche quest'anno propone agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, percorsi ...Kessié ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, ma tutto lascia presagire un addio sempre più probabile. La pista Kessié sarebbe seguita inoltre da Juve e Liverpool… Leggi ...Loredana Bertè: tutto su Manifesto, il nuovo album della cantante. Sarà rilasciato il 5 novembre 2021. Tre duetti con Fedez, J-Ax e Nitro.