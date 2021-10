Tragedia sfiorata al Vomero, ramo si spezza e cade su terrazzo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa del forte vento un ramo di un grosso albero si è spezzato ed è crollato sul terrazzo di un’abitazione nel quartiere Vomero di Napoli. Non ci sono feriti ma solo danni. L’appartamento colpito si trova al secondo piano di un palazzo che si affaccia su via Cimarosa, all’angolo con via Mattia Preti. Al momento del crollo non c’erano persone sul terrazzo. Il ramo, particolarmente spesso, ha divelto la ringhiera in ferro. Poco dopo il cedimento è intervenuta la polizia municipale, che ha chiuso la strada al traffico. La circolazione stradale è subito andata in tilt. Intanto, in zona cresce l’allarme: i residenti, preoccupati per diversi alberi, giudicati troppo alti e pericolosi, stanno chiedendo un’immediata potatura. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A causa del forte vento undi un grosso albero si èto ed è crollato suldi un’abitazione nel quartieredi Napoli. Non ci sono feriti ma solo danni. L’appartamento colpito si trova al secondo piano di un palazzo che si affaccia su via Cimarosa, all’angolo con via Mattia Preti. Al momento del crollo non c’erano persone sul. Il, particolarmente spesso, ha divelto la ringhiera in ferro. Poco dopo il cedimento è intervenuta la polizia municipale, che ha chiuso la strada al traffico. La circolazione stradale è subito andata in tilt. Intanto, in zona cresce l’allarme: i residenti, preoccupati per diversi alberi, giudicati troppo alti e pericolosi, stanno chiedendo un’immediata potatura. L'articolo proviene da ...

