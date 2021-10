Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti tutte contro Striscia: “Crudele” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la rottura con Massimiliano Allegri proprio non va giù a larga parte del pubblico, e sono proprio le colleghe del mondo dello spettacolo a difendere la showgirl. Dopo il duro sfogo della figlia Jolanda Renga, altre donne scendono in campo per condannare la consegna del premio di Striscia la Notizia ad opera di Valerio Staffelli. Da Selvaggia Lucarelli a Laura Chiatti, da Francesca Barra a Ilary Blasi, la bocciatura è unanime. Ambra Angiolini riceve il Tapiro d’oro per la rottura con Allegri La scena di Valerio Staffelli che consegna il Tapiro d’oro a un’imbarazzata Ambra ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Iladper la rottura con Massimiliano Allegri proprio non va giù a larga parte del pubblico, e sono proprio le colleghe del mondo dello spettacolo a difendere la showgirl. Dopo il duro sfogo della figlia Jolanda Renga, altre donne scendono in campo per condannare la consegna del premio dila Notizia ad opera di Valerio Staffelli. Da, da Francesca Barra a Ilary Blasi, la bocciatura è unanime.riceve ilper la rottura con Allegri La scena di Valerio Staffelli che consegna ila un’imbarazzata...

Advertising

AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - DottaSilvia : RT @_iaci: Il problema non è il tapiro d'oro. Il problema è Striscia la Notizia in generale. - TatiOlivier3 : RT @LucillaMasini: Allegri tradisce Ambra Angiolini e Striscia la Notizia le recapita un tapiro d'oro. E d'improvviso, il monologo strappal… - Freddymuted : RT @DivulgoConAnsia: 2021 Una donna, #AmbraAngiolini, viene tradita dal suo compagno, #Allegri, per questo fatto #Staffelli e #Striscialano… - MTheo97 : @MadMassara Gli stanno facendo i complimenti per aver tradito ambra, in pratica. Han dato il tapiro d'oro a lei per… -