Sulla Brexit c'è un'offerta che BoJo non può rifiutare (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Commissione europea ieri ha presentato un'offerta che il governo di Boris Johnson faticherà a rifiutare per risolvere i problemi legati all'applicazione del Protocollo irlandese dell'accordo Brexit. L'80 per cento delle merci che transiteranno dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del nord non sarà più controllato, comprese le salsicce (e la carne fresca) su cui il Regno Unito era pronto a lanciare una guerra. Ma c'è una condizione. Johnson e il suo ministro per la Brexit, David Frost, devono rinunciare a una linea rossa altamente simbolica per i Brexiters: come prevede il Protocollo che loro stessi hanno chiesto, negoziato e firmato, la Corte di giustizia dell'Ue continuerà a estendere la sua giurisdizione sull'Irlanda del nord per il mercato unico. Il vicepresidente della Commissione, Maros ...

