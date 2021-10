Sondaggi YouGov: le proteste non fermano Boris e i Tories (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rapporto del Parlamento che ha definito “fallimentare” la gestione Covid da parte del governo britannico e le proteste per il caos carburante, sembrano non aver scalfito il consenso del partito Conservatore e del suo leader. A sostenerlo sono gli ultimi Sondaggi realizzati da YouGov che danno i Tories addirittura in crescita di due punti al 41% rispetto alla precedente rilevazione e dieci punti avanti sugli avversari del Labour. Il partito Conservatore torna così agli stessi livelli del dicembre 2019 quando trionfò alle Politiche. Niente buon nuove per i laburisti che restano inchiodati al 31%, un punto in meno rispetto al risultato ottenuto alle ultime elezioni. La mancata crescita è da imputare ai dissidi interni che vede contrapposti da una parte i moderati guidati dal leader Keir Starmer e dall’altra ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rapporto del Parlamento che ha definito “fallimentare” la gestione Covid da parte del governo britannico e leper il caos carburante, sembrano non aver scalfito il consenso del partito Conservatore e del suo leader. A sostenerlo sono gli ultimirealizzati dache danno iaddirittura in crescita di due punti al 41% rispetto alla precedente rilevazione e dieci punti avanti sugli avversari del Labour. Il partito Conservatore torna così agli stessi livelli del dicembre 2019 quando trionfò alle Politiche. Niente buon nuove per i laburisti che restano inchiodati al 31%, un punto in meno rispetto al risultato ottenuto alle ultime elezioni. La mancata crescita è da imputare ai dissidi interni che vede contrapposti da una parte i moderati guidati dal leader Keir Starmer e dall’altra ...

Advertising

ultimora_pol : #Sondaggi #USA #Governative #Virginia Sondaggio di YouGov: Terry #McAuliffe (#D|Centro-sinistra): 50% Glenn… - cuorwin : yougov anche vi permette di guadagnare buoni amazon tramite dei sondaggi! - ultimora_pol : #Sondaggi #USA Sondaggio di YouGov: 'Chi merita la colpa maggiore per l'attuale gridlock over sulla spesa al Congr… - ultimora_pol : #Sondaggi #RegnoUnito Sondaggio di YouGov in tutta la Gran Bretagna: #CON|ECR: 39% #LAB|S&D: 31% #LDEM|RE: 9%… - hiddlesthug : RT @hiddlesthug: YouGov manda lentamente i sondaggi, ma ho preso due buoni amazon da 25€ e uno da 50€ ?? E adesso c'è anche l'opzione per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi YouGov Gb: timori di crisi non toccano Johnson, +10% nei sondaggi I Tories sono al momento gli unici ad avanzare nel panorama partitico dell'isola secondo YouGov: che indica i Liberaldemocratici fermi al 9%, i Verdi in lieve calo dal 9 all'8% malgrado l'attualità ...

Brexit, neanche l'emergenza benzina sveglia i laburisti: contro Johnson non hanno proposte Per la prima volta in tanti mesi, il lunedì del congresso, l'appoggio per Johnson nei sondaggi è calato allo stesso livello di Starmer. Un sondaggio di YouGov condotto recentemente rivela che il 53% ...

Sondaggi YouGov: le proteste non fermano Boris e i Tories Termometro Politico USA: sempre più problemi affliggono l’amministrazione Biden In USA sempre più problemi affliggono l'amministrazione Biden, mentre il presidente sta cercando di far approvare due importanti leggi.

Gb: timori di crisi non toccano Johnson, +10% nei sondaggi Non sembrano toccare per ora la capacità di raccolta del consenso del premier britannico Boris Johnson i timori di crisi legati al dopo Covid e al dopo Brexit in alcuni settori dell'economia del Regno ...

I Tories sono al momento gli unici ad avanzare nel panorama partitico dell'isola secondo: che indica i Liberaldemocratici fermi al 9%, i Verdi in lieve calo dal 9 all'8% malgrado l'attualità ...Per la prima volta in tanti mesi, il lunedì del congresso, l'appoggio per Johnson neiè calato allo stesso livello di Starmer. Un sondaggio dicondotto recentemente rivela che il 53% ...In USA sempre più problemi affliggono l'amministrazione Biden, mentre il presidente sta cercando di far approvare due importanti leggi.Non sembrano toccare per ora la capacità di raccolta del consenso del premier britannico Boris Johnson i timori di crisi legati al dopo Covid e al dopo Brexit in alcuni settori dell'economia del Regno ...