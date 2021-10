Scontro Salvini-Letta sul Green Pass: “Semplificare vita ai non vaccinati”. Il leader Pd: “Non cedere su regole” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua lo Scontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta sul Green Pass, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori, che secondo sindacati e associazioni di categoria potrebbe fermare alcuni tra i porti più importanti del paese e paralizzare il settore degli autotrasporti. “Gli italiani sono fra i popoli più vaccinati al mondo, non è un popolo di gente strana”, ha detto oggi Salvini a Radio anch’io su Radio 1, trasmissione a cui è intervenuto anche il segretario del Partito democratico. “Bisogna Semplificare la vita ai milioni di italiani che per loro motivi hanno fatto un’altra scelta”, ha aggiunto, rilanciando la proposta dei tamponi gratuiti “perchè anche chi li ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua lotra Matteoed Enricosul, alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori, che secondo sindacati e associazioni di categoria potrebbe fermare alcuni tra i porti più importanti del paese e paralizzare il settore degli autotrasporti. “Gli italiani sono fra i popoli piùal mondo, non è un popolo di gente strana”, ha detto oggia Radio anch’io su Radio 1, trasmissione a cui è intervenuto anche il segretario del Partito democratico. “Bisognalaai milioni di italiani che per loro motivi hanno fatto un’altra scelta”, ha aggiunto, rilanciando la proposta dei tamponi gratuiti “perchè anche chi li ...

