(Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Nienteai007del sequestro, delle torture edi, il 28enne ricercatore friulano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato cadavere il 3 febbraio successivo. Lo ha stabilito, dopo una lunga camera di consiglio, la terza corte d'assise di Roma che ha annullato il decreto che disponeva il giudizio e trasmesso gli atti al gup. Le motivazioniCorte Secondo la corte "quel decreto", che fissava a oggi l'inizio del, era stato "notificato agli imputati comunque non presenti all'udienza preliminare mediante consegna di copia dell'atto ai difensori di ufficio nominati, sul presupposto che si fossero sottratti volontariamente alla conoscenzadi ...

Advertising

valigiablu : Caso Regeni, salta il processo agli 007 egiziani. «Premiata la prepotenza del Cairo» - RaiNews : Regeni: salta il processo ai quattro 007 egiziani - Moky_1988 : Caso Regeni,salta processo agli 007egiziani. 'Prendiamo atto con amarezza della decisione della corte che premia la… - sulsitodisimone : Salta il processo ai quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni - zazoomblog : Caso Regeni salta il processo agli 007 egiziani. «Premiata la prepotenza del Cairo» - #Regeni #salta #processo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salta processo

Per la corte d'assise di Roma, non si può essere certi 'dell'effettiva conoscenza delda parte dei quattro, né della loro volontaria sottrazione al procedimento'. Nel ricostruire la vicenda ...commenta Gli atti delagli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giulio Regeni devono tornare al Gup . Lo ha deciso la III corte d'Assise di Roma. La decisione è legata all'assenza in aula degli ...Il processo ai quattro 007 egiziani, accusati del sequestro e della morte di Giulio Regeni, e’ venuto meno perche’ a parere della corte d’assise di Roma “il decreto che disponeva il giudizio era stato ...Lo ha stabilito, dopo una lunga camera di consiglio, la terza corte d'assise di Roma che ha annullato il decreto che disponeva il giudizio e trasmesso gli atti al gup. I familiari: "Prendiamo atto con ...