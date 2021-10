Salerno protagonista al TTG Rimini, Comune e operatori insieme per la promozione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Rimini – La città di Salerno protagonista al TTG Rimini. Il Comune di Salerno, presente in fiera con uno stand personalizzato, è impegnato a presentare ai buyers italiani e stranieri il meglio della propria offerta turistica, ad iniziare dalle attesissime Luci d’Artista, uno degli appuntamenti top del calendario invernale che torna dopo lo stop dello scorso anno legato all’emergenza sanitaria. L’Amministrazione comunale, di concerto con la rete di operatori turistici del territorio, promuove la destinazione Salerno da tempo apprezzata per la felice combinazione di patrimonio storico, eventi per tutto l’anno, la sua invidiabile posizione geografica, enogastronomia e shopping di qualità, il mare e le spiagge, rese ancora più ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La città dial TTG. Ildi, presente in fiera con uno stand personalizzato, è impegnato a presentare ai buyers italiani e stranieri il meglio della propria offerta turistica, ad iniziare dalle attesissime Luci d’Artista, uno degli appuntamenti top del calendario invernale che torna dopo lo stop dello scorso anno legato all’emergenza sanitaria. L’Amministrazione comunale, di concerto con la rete dituristici del territorio, promuove la destinazioneda tempo apprezzata per la felice combinazione di patrimonio storico, eventi per tutto l’anno, la sua invidiabile posizione geografica, enogastronomia e shopping di qualità, il mare e le spiagge, rese ancora più ...

Advertising

tvoggi : TURISMO, A RIMINI SI PROMUOVE LA DESTINAZIONE SALERNO La città di Salerno protagonista al TTG Rimini. Il Comune di… - anteprima24 : ** #Salerno protagonista al TTG Rimini, Comune e #Operatori insieme per la #Promozione ** - infoitinterno : SALERNO, EFFETTO DOMINO ALTRI DUE ARRESTI, L'AUDIO PRE ELETTORALE TORNA PROTAGONISTA - SergVessicchio : SALERNO, EFFETTO DOMINO ALTRI DUE ARRESTI, L’AUDIO PRE ELETTORALE TORNA PROTAGONISTA - salerno_vince : RT @Pinucci63757977: Forza Nuova,protagonista delle violenze in #piazzadelpopolo,ha sede in via Paisello in locali di proprietà della Fonda… -