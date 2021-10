Quasi un femminicidio al giorno, Lucattini: “C’è un cambiamento culturale in atto, sono i padri padroni in un mondo che non li appoggia più” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Sicuramente chiusure e lockdown hanno esasperato le persone con disturbi psicologici peggiorando tante situazioni di insofferenza nel contesto familiare, ma la ragione è da ricercarsi anche nel cambiamento culturale e dei costumi: si tratta dei padri-padroni che una volta erano legittimati dalla società e non avevano bisogno di uccidere le donne già sottomesse e prive di mezzi, mentre il mondo diceva loro che avevano ragione. Oggi non è più così”. Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi), commenta i dati su femminicidi e violenza domestica, che stanno aumentando in maniera esponenziale. “Gli uomini che uccidono le donne hanno di solito un disturbo non grave – spiega Lucattini, che è anche membro della International ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Sicuramente chiusure e lockdown hanno esasperato le persone con disturbi psicologici peggiorando tante situazioni di insofferenza nel contesto familiare, ma la ragione è da ricercarsi anche nele dei costumi: si tratta dei-padroni che una volta erano legittimati dalla società e non avevano bisogno di uccidere le donne già sottomesse e prive di mezzi, mentre ildiceva loro che avevano ragione. Oggi non è più così”. Adelia, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi), commenta i dati su femminicidi e violenza domestica, che stanno aumentando in maniera esponenziale. “Gli uomini che uccidono le donne hanno di solito un disturbo non grave – spiega, che è anche membro della International ...

