Pmi, la digitalizzazione le trasforma in "business future ready" (Di giovedì 14 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=rTSx7fOeMe4 Ripensare processi, strumenti e cultura aziendali in chiave digitale significa guardare al futuro. Ma non tutte le piccole e medie imprese italiane sembrano essere pronte a fare il salto: il 43% resiste al cambiamento perché teme i costi o ritiene il discorso marginale per la propria attività, solo il 36% ha deciso di puntare sul digitale con più decisione per rispondere alle sfide poste dalla pandemia e solo il 21% ritiene di essere molto avanti nel percorso della trasformazione digitale (fonte: Osservatorio innovazione digitale nelle pmi del Politecnico di Milano). Il rischio, per i business che non innovano, è perdere la chance di crescere e diventare imprese più solide economicamente e pronte al futuro. Spesso a mancare è il know how ma c'è chi può fornirlo per aiutare le pmi a mettere in atto un vero e ...

