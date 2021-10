Occasione persa dal Pd contro la gogna

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ nuovamente saltato il voto in commissione Giustizia della Camera sul parere allo schema di decreto legislativo del governo che recepisce la direttiva europea sulla presunzione di innocenza. La normativa europea impone agli stati di adottare misure necessarie a garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche non presentino la persona come colpevole. La direttiva fa riferimento all’importanza di evitare la spettacolarizzazione delle inchieste e lamediatico-giudiziaria nei confronti degli indagati. Il decreto legislativo elaborato dal governo recepisce queste indicazioni, prevedendo ad esempio l’obbligo dei pm di comunicare con la stampa attraverso comunicati ufficiali e solo “in circostanze eccezionali” tramite conferenze stampa, così come il ...