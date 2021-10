Mina, Star in the Star: Lola Ponce sotto la maschera, ecco chi è (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il personaggio di Mina nella trasmissione Star in the Star: secondo molti c’è Lola Ponce sotto la maschera, ecco chi è. L’ultimo atto della trasmissione televisiva ‘Star in the Star’, in onda il giovedì sera su Canale 5, si consuma il 14 ottobre con la finale, che vede impegnati i quattro personaggi in maschera rimasti ancora in gara. Tra questi c’è Mina: secondo alcuni, dietro il travestimento ci sarebbe la cantante Lola Ponce. (Instagram)La cantante argentina ma con nazionalità italiana è famosa nel nostro Paese per aver vinto il Festival di Sanremo in coppia con Giò ... Leggi su ck12 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il personaggio dinella trasmissionein the: secondo molti c’èlachi è. L’ultimo atto della trasmissione televisiva ‘in the’, in onda il giovedì sera su Canale 5, si consuma il 14 ottobre con la finale, che vede impegnati i quattro personaggi inrimasti ancora in gara. Tra questi c’è: secondo alcuni, dietro il travestimento ci sarebbe la cantante. (Instagram)La cantante argentina ma con nazionalità italiana è famosa nel nostro Paese per aver vinto il Festival di Sanremo in coppia con Giò ...

Ultime Notizie dalla rete : Mina Star Star in the Star: le anticipazioni della finale, questa sera su Canale 5 ... Michael Jackson e Mina . I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a Star in the star ...

Latin cover ... Luis Miguel Dominguín , uno dei più famosi toreri spagnoli, e Lucía Bosé , attrice italiana star ...en travesti in Tacchi a spillo di Pedro Almodóvar sulle note di un anno d'amore di Mina. Cosa vedremo ...

MINA, STAR IN THE STAR: CHI E'? GLI INDIZI/ Anna Oxa oppure Tosca Il Sussidiario.net Star in the star, finale/ Diretta, ospiti e vincitore: da Tatangelo a Spagna Finale Star in the star: eliminati e diretta 14 ottobre: chi è il vincitore? Ospiti Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Riccardo Fogli e Mario Biondi.

Star in the Star: le anticipazioni della finale, questa sera su Canale 5 Quinto e ultimo appuntamento con lo show canoro condotto da Ilary Blasi. Oggi, giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 quinto e ultimo appuntamento con Star in the Star, il celebrity show, pro ...

