Massimo Giletti furioso in diretta con Marco Liccione: "Siamo alla follia! Ma mi prende per il cul* alla mia età?" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da una parte Massimo Giletti, dall'altra Marco Liccione. Scontro durissimo a "Non è l'Arena" tra il conduttore e l'esponente di "Variante Torinese", presente alla manifestazione dei No Green pass tenutasi sabato scorso a Roma e conclusasi con l'occupazione della sede della Cgil: "Abbiamo fatto una richiesta democratica alle forze dell'ordine, volevamo essere ascoltati dal governo, volevamo anche una semplice telefonata da loro. Anche in modo negativo ma qualcuno doveva ascoltarci", spiega Liccione suscitando la prima reazione del padrone di casa: "Ma scusi, lei pensa che in quel momento Mario Draghi potesse chiamare lei o Castellino (Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova che ha guidato l'assalto alla Cgil, ndr)? Ma com'è ...

