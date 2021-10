Lulù chiede a Manuel di potersi riavvicinare partendo dagli abbracci | la risposta di Bortuzzo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Non è durato neppure 48 ore il tentativo diSelassiè di provare ad allontanarsi da. Un tentativo di facciata, è parecchio chiaro. Chi segue la diretta del Grande Fratello VIp 6 può osservare senza troppa difficoltà che dove c’èc’è. La ragazza sta vicino a lui mentreè a letto, si siede a tavola accanto a lui e cerca in ogni modo di passare più tempo possibile con il ragazzo. Ieri poi, l’ennesimo tentativo didi imporre la sua presenza nella vita di. Senza troppi giri di parole la principessa si è fatta nuovamente avanti, perchè lei, è chiaramente convinta cheprovi qualcosa “io e lui ci siamo parlati e sappiamo cosa ci siamo detti” aveva commentato rispondendo alle parole di ...

In lacrime,a Manuel di poter avere un contatto fisico con lui, per non interrompere la confidenza che si è creata, ma il gieffino è chiaro: ognuno deve fare il proprio percorso, ...ha cercato di fare terra bruciata intorno a Bortuzzo, gelosissima del rapporto creatosi con ... La principessaaddirittura scusa, ma alla fine è convinta di sé e dice: 'So cosa ci siamo ...