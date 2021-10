"La Schilirò come gli agenti del G8 di Genoa". Paragone unico a difenderla: caos in studio | Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Se a voi va bene questo, allora è tana libera a tutti". Gianluigi Paragone, in studio a Non è l'arena su La7 da Massimo Giletti, è l'unico a prendere le difese di Alessandra Schilirò, la vice-questore di Roma scesa in piazza con i No Green pass e sospesa dopo che sabato scorso aveva chiesto punizioni esemplari per il poliziotto ripreso mentre picchiava un manifestante. "Sospesa in via cautelare, come i colleghi condannati in via definitiva per le violenze del G8 di Genova", ricorda la Schilirò. E Paragone usa lo stesso argomento. "Un procedimento disciplinare come quello degli agenti di Genova, e sappiamo cosa accadde quel giorno". "Un prete non può bestemmiare, un prete non può fare propaganda contro i vaccini e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Se a voi va bene questo, allora è tana libera a tutti". Gianluigi, ina Non è l'arena su La7 da Massimo Giletti, è l'a prendere le difese di Alessandra, la vice-questore di Roma scesa in piazza con i No Green pass e sospesa dopo che sabato scorso aveva chiesto punizioni esemplari per il poliziotto ripreso mentre picchiava un manifestante. "Sospesa in via cautelare,i colleghi condannati in via definitiva per le violenze del G8 di Genova", ricorda la. Eusa lo stesso argomento. "Un procedimento disciplinarequello deglidi Genova, e sappiamo cosa accadde quel giorno". "Un prete non può bestemmiare, un prete non può fare propaganda contro i vaccini e un ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: La vicequestore #nogreenpass Alessandra Nunzia Schirilò dichiara: 'Trattata come i poliziotti condannati per il G8 di Genova'… - AssiElena : RT @ArturoP66023286: #zonabianca quante cazzate dette...la Fagnani si metaviglia di come la Schilirò sia diventata vice questore, quando in… - LNN999 : RT @ArturoP66023286: #zonabianca quante cazzate dette...la Fagnani si metaviglia di come la Schilirò sia diventata vice questore, quando in… - fanpage : La vicequestore #nogreenpass Alessandra Nunzia Schirilò dichiara: 'Trattata come i poliziotti condannati per il G8… - atestaltasempre : RT @Sylvie26804002: Come mai lo Stato se crede nel vaccino ha messo lo scudo penale? #schilirò #NonelArena -

Ultime Notizie dalla rete : Schilirò come "Qualcosa non quadra nell'inchiesta di Fanpage", dice Quarta Repubblica. Abbiamo verificato, non è così ... come riportato in un nostro precedente articolo , la vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò pubblica sul proprio canale Telegram un post dove pubblicizza il manifesto dell'associazione O. ...

Da domani green pass a 360° ...diventa green La difformità delle regole provoca la delocalizzazione Sospesa Nunzia Schilirò, ... nomini uno, prendi due Nomina doppia per l'incaricato aziendale alla verifica dei Green Pass: vale come ...

Gemini, i fratelli del rock ciociariaoggi.it ...riportato in un nostro precedente articolo , la vice questore di Roma Nunzia Alessandrapubblica sul proprio canale Telegram un post dove pubblicizza il manifesto dell'associazione O. ......diventa green La difformità delle regole provoca la delocalizzazione Sospesa Nunzia, ... nomini uno, prendi due Nomina doppia per l'incaricato aziendale alla verifica dei Green Pass: vale...