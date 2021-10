In Inghilterra si fanno liste di proscrizione contro chi dissente sul gender (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kathleen Stock, una professoressa di Filosofia presa di mira dagli attivisti transgender per le sue opinioni sull’identificazione di genere, ha affermato di temere che la sua carriera alla Sussex University sia “effettivamente terminata” dopo che un sindacato universitario, la University and College Union, ha chiesto l’apertura di un’indagine sulla transfobia. Il Sussex ha esortato la direzione dell’università a “prendere una posizione chiara e forte contro la transfobia” e ad avviare un’indagine sulla “transfobia istituzionale”. Questo mentre Stock, che non è transofoba ma piuttosto una femminista classica, veniva assalita da lacrimogeni, picchetti e richieste di licenziamento e le veniva consigliato di andare all’università con una scorta. Sbaglieremmo a pensare che la minaccia a Stock non sia reale. Un medico inglese è stato licenziato dopo aver ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Kathleen Stock, una professoressa di Filosofia presa di mira dagli attivisti transper le sue opinioni sull’identificazione di genere, ha affermato di temere che la sua carriera alla Sussex University sia “effettivamente terminata” dopo che un sindacato universitario, la University and College Union, ha chiesto l’apertura di un’indagine sulla transfobia. Il Sussex ha esortato la direzione dell’università a “prendere una posizione chiara e fortela transfobia” e ad avviare un’indagine sulla “transfobia istituzionale”. Questo mentre Stock, che non è transofoba ma piuttosto una femminista classica, veniva assalita da lacrimogeni, picchetti e richieste di licenziamento e le veniva consigliato di andare all’università con una scorta. Sbaglieremmo a pensare che la minaccia a Stock non sia reale. Un medico inglese è stato licenziato dopo aver ...

