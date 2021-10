Il Papa: «È il lavoro che dà dignità. I sussidi sono solo un aiuto, non si può vivere di quelli» (Di giovedì 14 ottobre 2021) È il lavoro che dà dignità, non i sussidi. È il messaggio inviato, con un video, da Papa Francesco al 57esimo Colloquio della Fondazione Idea di Buenos Aires. Nel saluto il Pontefice ha anche smentito una sua presunta propensione per l’assistenzialismo, soffermandosi invece sulla «nobile vocazione» degli imprenditori. Il Papa: «È il lavoro che dà dignità» «Non mi stancherò mai di parlare della dignità del lavoro. Ciò che dà dignità è il lavoro. Chi non ha lavoro sente che gli manca qualcosa, gli manca quella dignità che dà proprio il lavoro, che unge di dignità», ha detto il Papa, ricordando che «varie volte ho fatto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) È ilche dà, non i. È il messaggio inviato, con un video, daFrancesco al 57esimo Colloquio della Fondazione Idea di Buenos Aires. Nel saluto il Pontefice ha anche smentito una sua presunta propensione per l’assistenzialismo, soffermandosi invece sulla «nobile vocazione» degli imprenditori. Il: «È ilche dà» «Non mi stancherò mai di parlare delladel. Ciò che dàè il. Chi non hasente che gli manca qualcosa, gli manca quellache dà proprio il, che unge di», ha detto il, ricordando che «varie volte ho fatto ...

