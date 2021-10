Il Generale Figliuolo vuole vaccinare i bambini a partire dai 3 anni “Migliorerà la loro crescita” dicono i suoi uomini

Advertising

giovannabordon8 : @GuidoCrosetto Ha ragione Crosetto sui tamponi , era bene che anche questa situazione fosse affidata al generale Fi… - pa_tere : @di_reddito @eflatmajor73 Arriva il generale Figliuolo, esperto di logistica, e sistema tutto - Il_Kapitano98 : RT @LaPravdania: GENERALE FIGLIUOLO SALGA A BORDO CAZZO - gpf70sax : RT @LaPravdania: GENERALE FIGLIUOLO SALGA A BORDO CAZZO - loren_ch : RT @LaPravdania: GENERALE FIGLIUOLO SALGA A BORDO CAZZO -

Ultime Notizie dalla rete : Generale Figliuolo

TgPadova

Lo rivela Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19,Francesco Paolo, parlando a Sky Tg24: 'Lo stop alle mascherine potrebbe arrivare in ...Il Presidente ha condiviso questa scelta anche con la struttura commissariale del. L'elenco degli hotspot e gli orari di accesso saranno disponibili da domani sul sito della ...Tutti col fiato sospeso in vista dell'obbligo di green pass per i lavoratori che scatterà venerdì 15 ottobre. Pesa l'incognita ...Mascherine, niente più obbligo fin dalla prossima primavera? Per ora non una certezza, ma una previsione realistica. L'indicazione arriva da Guido Rasi, consulente ...