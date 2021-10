Green pass, linea dura di Bonomi: “Tamponi a carico dei dipendenti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi non cede di un millimetro sulle richieste dei lavoratori: “Il governo è stato chiaro. Non è corretto scaricare il costo del Green pass sulle imprese o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche dei cittadini” Bonomi (Confindustria): “Tamponi a carico dei dipendenti” “Il governo è stato chiaro, il tampone è a carico del dipendente” precisa il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si esprime così a Porta a Porta in vista del 15 ottobre, data in cui il Green pass sarà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. “La posizione di Confindustria era ben chiara, noi avevamo una posizione molto decisa sull’obbligo vaccinale, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Il presidente di Confindustria Carlonon cede di un millimetro sulle richieste dei lavoratori: “Il governo è stato chiaro. Non è corretto scaricare il costo delsulle imprese o sulla fiscalità generale, quindi sulle tasche dei cittadini”(Confindustria): “dei” “Il governo è stato chiaro, il tampone è adel dipendente” precisa il presidente di Confindustria, Carlo, si esprime così a Porta a Porta in vista del 15 ottobre, data in cui ilsarà obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato. “La posizione di Confindustria era ben chiara, noi avevamo una posizione molto decisa sull’obbligo vaccinale, ...

