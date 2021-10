Giulio Regeni, per i giudici il decreto di notifica è nullo: cancellato il processo contro gli agenti segreti egiziani. Atti tornano al gup (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto da rifare. Il primo processo sul sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni non inizia neanche che già deve ricominciare. La terza sezione della corte d’Assise di Roma, infAtti, ha deciso che gli Atti devono tornare al giudice per l’udienza preliminare. Il motivo? Per i giudici è nulla la dichiarazione di assenza dei quattro imputati, cioè gli 007 egiziani Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. “Chiediamo la sospensione del procedimento e la nullità della precedente dichiarazione di assenza: bisogna avere la prova certa che gli imputati siano a conoscenza del procedimento, e qui a nostro avviso non vi è alcun atto formale che sia stato materialmente portato a conoscenza di questi. La nostra è una difesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto da rifare. Il primosul sequestro, la tortura e l’omicidio dinon inizia neanche che già deve ricominciare. La terza sezione della corte d’Assise di Roma, inf, ha deciso che glidevono tornare al giudice per l’udienza preliminare. Il motivo? Per iè nulla la dichiarazione di assenza dei quattro imputati, cioè gli 007Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. “Chiediamo la sospensione del procedimento e la nullità della precedente dichiarazione di assenza: bisogna avere la prova certa che gli imputati siano a conoscenza del procedimento, e qui a nostro avviso non vi è alcun atto formale che sia stato materialmente portato a conoscenza di questi. La nostra è una difesa ...

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - BentivogliMarco : Un'altra conferma dell'autorevolezza e della serietà di #Draghi. Non solo non si dimentica, ma si vuole tutta la… - corsi_gabriele : Che oggi sia il giorno della verità e della giustizia per Giulio Regeni. #giustiziaperGiulioRegeni #veritapergiulioregeni @GiulioSiamoNoi - LaStampa : Sospeso il processo per l’omicidio di Giulio Regeni - twilamila : RT @CottarelliCPI: Si è aperto stamattina il processo per il caso Regeni in assenza degli imputati. L'Egitto fa finta che nulla stia accade… -