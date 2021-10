Formula 1, Marko: "Da Silverstone in poi Mercedes improvvisamente veloce" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bologna, 14 ottobre 2021 " Sei punti di margine separano Max Verstappen , leader del Mondiale, da Lewis Hamilton , che lo insegue da vicino. La stagione 2021 di Formula 1 è esaltante con la sfida tra ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bologna, 14 ottobre 2021 " Sei punti di margine separano Max Verstappen , leader del Mondiale, da Lewis Hamilton , che lo insegue da vicino. La stagione 2021 di1 è esaltante con la sfida tra ...

Advertising

sportface2016 : #F1, i dubbi di Helmut Marko: 'Da #Silverstone le #Mercedes vanno improvvisamente più veloci, e non sappiamo il per… - FormulaPassion : #F1: #Marko non crede che la power unit #Mercedes sia illegale - F1inGenerale_ : Marko: 'Hauger sarà in Formula 2 nel 2022' #F1inGenerale #F2 #DennisHauger - FormulaPassion : #F1 | Helmut Marko ha elogiato Sergio Perez per aver resistito all'attacco di Lewis Hamilton, accusando quest'ultim… - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: #Marko ammette che nel #TurkishGP l'#AlphaTauri era più veloce della #RedBull -