"Draghi? Un vero riformista. La sua maggioranza molto meno". Chiacchierata con Fabrizio Cicchitto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempi duri per i riformisti. E per il riformismo. I riflettori puntati sui risultati delle elezioni amministrative e sulle tensioni dovute all’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro hanno fatto passare in secondo piano, almeno per il momento, il motivo stesso per cui Mario Draghi si trova a Palazzo Chigi. Condizione forse necessaria, ma non sufficiente, per accedere alle risorse stanziate dal Recovery Fund: le riforme di struttura, si sarebbero chiamate un tempo. "Dagli anni Venti agli anni Ottanta del secolo scorso, in pochi si sono definiti riformisti e ancora meno, in effetti lo sono stati" spiega al Foglio Fabrizio Cicchitto, parlamentare di lungo corso, fondatore e presidente dell’associazione Riformismo e Libertà. Il think tank riunisce molti nomi autorevoli, provenienti da esperienze ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempi duri per i riformisti. E per il riformismo. I riflettori puntati sui risultati delle elezioni amministrative e sulle tensioni dovute all’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro hanno fatto passare in secondo piano, alper il momento, il motivo stesso per cui Mariosi trova a Palazzo Chigi. Condizione forse necessaria, ma non sufficiente, per accedere alle risorse stanziate dal Recovery Fund: le riforme di struttura, si sarebbero chiamate un tempo. "Dagli anni Venti agli anni Ottanta del secolo scorso, in pochi si sono definiti riformisti e ancora, in effetti lo sono stati" spiega al Foglio, parlamentare di lungo corso, fondatore e presidente dell’associazione Riformismo e Libertà. Il think tank riunisce molti nomi autorevoli, provenienti da esperienze ...

