Differenziare e riciclare i mozziconi di sigarette | Tecnicamente 2021 premia “RiCicca”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Fare la raccolta differenziata didiusati ei filtri per produrre le protezioni delle mascherine chirurgiche o le plastiche delle montature per occhiali. Si chiama “” il progetto vincitore dell’ottava edizione di “”, il programma di Adecco per connettere gli studenti con le aziende del territorio, che quest’anno ha visto gareggiare 45 scuole tra istituti tecnici e professionali di tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il team del corso di biotecnologie sanitarie dell’Istituto di istruzione superiore “Ettore Majorana” di San Lazzaro di Savena, Bologna.to nel corso della prima tappa finale nazionale tenutasi lo scorso 1 ottobre nella sede di Phyd e condotta da Federica Mutti, Brand Strategist e Content Creator, e ...