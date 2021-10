Deddy avvistato a cena con Mariasole Pollio

Leggi su novella2000

(Di giovedì 14 ottobre 2021)insieme aLo scorso anno, all’interno della scuola di Amici, ha avuto una relazione con la ballerina Rosa Di Grazia. Questa, però, una volta terminato il loro percorso nel talent è terminata. In un primo tempo i fan non erano sicuri di come stessero andando le cose tra loro, almeno fino L'articolo proviene da Novella 2000.