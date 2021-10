Dall'introduzione dell'obbligo del Green Pass +46% prime dosi e +57% di tamponi (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’obbligo di Green Pass fa la differenza . Lo dimostrano i dati della struttura commissariale che calcola dal 16 settembre al 13 ottobre 559.954 prime dosi in più legate alla certificazione verde. Senza... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’difa la differenza . Lo dimostrano i datia struttura commissariale che calcola dal 16 settembre al 13 ottobre 559.954in più legate alla certificazione verde. Senza...

Advertising

gualtierieurope : La Camera ha votato all’unanimità la proposta di legge per la #paritàsalariale per contrastare le discriminazioni d… - infoitinterno : Dall'introduzione dell'obbligo del Green Pass +46% prime dosi e +57% di tamponi - PiniRosaria : RT @gualtierieurope: La Camera ha votato all’unanimità la proposta di legge per la #paritàsalariale per contrastare le discriminazioni di g… - LucioMM1 : @carloalberto @CristinaDragani @SignorErnesto è scontato che ci sia stato 0 effetto misurato dall'introduzione del… - messveneto : Effetto Green Pass, le stime del Commissariato per la pandemia: “Prime dosi in crescita del 46% dovute alla certifi… -