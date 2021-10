CM Racing non corre in Argentina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il mondiale Supersport in Argentina perde un pezzo pregiato come il CM Racing. Con un comunicato ufficiale, la scuderia italiana ha annunciato la sua rinuncia alla doppia gara sudamericana, causa l’impraticabilità della trasferta. Le restrizioni imposte dal governo sugli ingressi hanno triplicato i costi, e reso la burocrazia necessaria un incubo. Il team CM schiera una sola Yamaha, affidata allo svizzero Randy Krummenacher. L’iridato 2019 sostituisce l’infortunato Luca Bernardi, che l’anno prossimo lascerà la scuderia per passare al mondiale Superbike. Ufficiale: Luca Bernardi passa in SBK CM Racing: cosa è successo in Argentina? La scuderia di Alessio Cavaliere si è trovata una vera e propria montagna da scalare. In primis, il governo di Buenos Aires ha chiuso le frontiere, spingendo le compagnie aeree a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il mondiale Supersport inperde un pezzo pregiato come il CM. Con un comunicato ufficiale, la scuderia italiana ha annunciato la sua rinuncia alla doppia gara sudamericana, causa l’impraticabilità della trasferta. Le restrizioni imposte dal governo sugli ingressi hanno triplicato i costi, e reso la burocrazia necessaria un incubo. Il team CM schiera una sola Yamaha, affidata allo svizzero Randy Krummenacher. L’iridato 2019 sostituisce l’infortunato Luca Bernardi, che l’anno prossimo lascerà la scuderia per passare al mondiale Superbike. Ufficiale: Luca Bernardi passa in SBK CM: cosa è successo in? La scuderia di Alessio Cavaliere si è trovata una vera e propria montagna da scalare. In primis, il governo di Buenos Aires ha chiuso le frontiere, spingendo le compagnie aeree a ...

