Call of Duty Vanguard e la sua modalità Zombie nel primo trailer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Call of Duty: Vanguard verrà lanciato tra meno di un mese e abbiamo visto la campagna per giocatore singolo, il multiplayer e alcuni scorci della nuova mappa Pacific Theatre di Warzone, ma per quanto riguarda gli Zombie? Activision ha pubblicato pochi minuti fa il suo primo trailer. Sviluppato da Treyarch, la modalità Zombie sembra condividere molto con la campagna della storia principale, poiché presenterà gli stessi protagonisti e cattivi, anche se in un'ambientazione più fantastica. Gli Zombie stessi sembrano essere più intelligenti di alcuni dei non morti che i giocatori hanno affrontato in passato, poiché sembrano esserci varie classi, tra cui un grosso Zombie e alcuni di loro brandiscono mitragliatrici. ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021)ofverrà lanciato tra meno di un mese e abbiamo visto la campagna per giocatore singolo, il multiplayer e alcuni scorci della nuova mappa Pacific Theatre di Warzone, ma per quanto riguarda gli? Activision ha pubblicato pochi minuti fa il suo. Sviluppato da Treyarch, lasembra condividere molto con la campagna della storia principale, poiché presenterà gli stessi protagonisti e cattivi, anche se in un'ambientazione più fantastica. Glistessi sembrano essere più intelligenti di alcuni dei non morti che i giocatori hanno affrontato in passato, poiché sembrano esserci varie classi, tra cui un grossoe alcuni di loro brandiscono mitragliatrici. ...

Advertising

whiskey__ : RT @Grezai___: Esta parte del Call of Duty ?????? - GiocareOra : Il trailer di Call of Duty: Vanguard Zombies rivela armi magiche e mostri - Locosxlosjuegos : Call of Duty: Vanguard presenta su modo Zombies - - GamersRoomMx : Primer vistazo al modo Zombie de Call of Duty #Vanguard - GeneracionXbox : Call of Duty: Vanguard nos presenta su modo Zombies -