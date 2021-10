Calciomercato Inter – Brozovic, una certezza sul suo futuro: “Mai al Milan” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marcelo Brozovic in orbita Milan? Il croato ha pensato bene di spegnere queste voci sul nascere e informa il suo entourage sul futuro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marceloin orbita? Il croato ha pensato bene di spegnere queste voci sul nascere e informa il suo entourage sul

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter I vincitori del Pallone d'Oro più discussi di sempre Per l'Inter e l'olandese è una grande beffa, ma per di più uno scandalo a causa dell'esclusione di Milito. 4. Luka Modric Il 2018 è stato l'anno della vittoria francese ai mondiali di Russia 2018 e ...

Suning: Zhang al lavoro per ristrutturare il debito, la situazione ... ha il proprio impero suddiviso tra le partecipazioni della catena retail Suning.com, quelle finanziarie, quelle immobiliare e all'estero alcune attività in Giappone e l'Inter in Italia. Questo ...

Calciomercato Inter, che follia | Scambio tra flop con la Juve InterLive.it GIOVANILI CATANIA: l’ex rossazzurro Capuana all’Udinese Aveva vestito anche la maglia del Catania, prima di passare alla Teamsport. Da una decina di giorni però il classe 2005 Carlo Capuana è passato all’Udinese Calcio, dove darà il suo contributo alla cau ...

Inter, l’attacco parla belga: Marotta sfida l’Atletico Madrid L'Inter cerca un nuovo attaccante per il mercato di gennaio. Il preferito sarebbe Onuachu, bomber del Genk in rampa di lancio.

